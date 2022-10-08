Стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру? Что делать с жильем, если вы эмигрируете?

Рынок недвижимости переживает очередное потрясение: эмигрирующие массово избавляются от жилья, спрос и цены снижаются. Что делать со своей квартирой? Как продать ее удаленно? И стоит ли покупать? «Афиша Daily» поговорила об этом с руководителями агентств недвижимости.

Яна Мандрыкина Основательница агенства недвижимости Upright Estate и «Академии риелторов». Автор канала «Яна Мандрыкина. Тот самый интеллигентный риелтор»

Что происходит на рынке?



Я считаю, что в текущей ситуации рынок недвижимости, как и любой рынок в России, ждет неминуемое снижение — недвижимость будет дешеветь . Но как это будет происходить, предсказать не может никто. Если вам говорят: «Скорее продавайте, делайте дисконт» — не поддавайтесь панике , вы сделаете только хуже. Продавать нужно вдумчиво. Не демпингуйте, потому что вы только ускорите обвал рынка. Сейчас многие хотят уехать и избавляются от недвижимости. В поселке таунхаусов в Новой Москве, в котором живет моя подруга, после начала мобилизации за один день выставили на продажу 100 объектов. Возможно ли их продать и за какую цену?

Стоит ли продавать или сдавать квартиру, если вы уезжаете из страны?



Если вы уезжаете из России, я рекомендую вам продать квартиру, забрать деньги, пока рубль сильный, и купить недвижимость за рубежом — необязательно в стране, в которую вы эмигрировали. Так вы сможете сдать эту квартиру и получать доход в валюте, которая вам будет нужна в месте проживания. Пока цены на недвижимость не снизились драматически, на 7–20%, особенно сильно подешевел центр Москвы. Сдавать квартиру после отъезда стоит, только если у вас остались рублевые обязательства: кредиты, поддержка родителей. При этом стоимость аренды с февраля для дорогого жилья упала на 50%, а в массовом сегменте — на 20–30% . Сдать квартиру можно удаленно по доверенности.

Как сейчас продать квартиру?



Если вы решили продать квартиру, сделайте ее оценку, проведите рекламную кампанию, подготовьтесь к звонкам. Покупателей не будет много, поэтому к каждому заинтересованному нужно отнестись серьезно. Будьте готовы сделать скидку, но не нужно сразу выбегать с предложением сбросить 20% от рыночной стоимости. Если вы уехали из страны или планируете это сделать, не жлобитесь, сделайте небольшой дисконт и купите валюту, пока возможность вывести эти деньги все еще есть. Для старых пяти- или девятиэтажек падение цен будет существенным — на 30–40%. Но не единовременно, а постепенно — спрогнозировать конкретные сроки невозможно. Для качественного жилья снижение будет не таким большим. Помните, что реальная покупательская способность все еще сохраняется, а рубли внутри страны ходят — спрос ниже, чем раньше, но он есть.

Как продать недвижимость удаленно?



Нужно сделать доверенность на человека, который на территории страны будет распоряжаться вашим имуществом. В ней должны быть полномочия на продажу, получение денег, подписание всех договоров, представительство во всех организациях и государственных органах, снятие залога и получение дубликатов.

Если вы прописаны в квартире, необходимо подать заявление на снятие с регистрационного учета. Если вы еще находитесь в России, сделать это можно через «Госуслуги». Если вы уже за рубежом, можно отправить заявление через знакомых или курьерской службой и передать в МВД по доверенности. Доверенность можно оформить в консульстве РФ или у любого нотариуса — в таком случае его нужно будет перевести и поставить апостиль.

Стоит ли покупать квартиру?



Если вы планируете жить в квартире, у вас есть на нее деньги или одобренная ипотека, покупайте, конечно. Ждать обрушения рынка и покупки по более выгодной стоимости я бы не рекомендовала, потому что банально может не быть квартир хорошего качества — их снимут с продажи или купят сейчас.

Если же вы хотели купить вторичное жилье для инвестирования или сдачи в аренду, я бы рекомендовала подождать. В недалеком будущем цены на покупку вторички снизятся до 30%. Если вы боитесь хранить деньги в рублях, покупайте сейчас, но имейте в виду, что какую‑то часть выгоды вы упустите. Инвестировать лучше в новостройки, можно просить скидку у застройщика, тем более, они и так их сейчас дают — до 20–25%. Интересные объекты, которые помогут сохранить и приумножить ваш капитал даже с учетом всех обстоятельств, все еще есть, хотя их и немного. Нужно скрупулезно выбирать застройщика : смотреть, что он строил раньше, кто его финансирует, сдает ли он объекты в срок, какое качество у домов. На данный момент есть пять-шесть крупных застройщиков, которые точно устоят.

Если у вас немного денег, то есть суммы на недвижимость не хватит, лучше оставьте их на счете в надежном банках или купите наличную валюту. Я не рекомендую брать ипотеку : сейчас большие риски и с точки зрения активов, и с точки зрения того, сможете ли вы ее выплатить.

Данила Савченко Глава агентства Apple Real Estate

Что происходит с рынком недвижимости?

Спрос резко снижается, январь и февраль, скорее всего, будут провальными, так как это стабильно низкие по спросу месяцы. Все могут изменить только новые меры поддержки рынка ипотеки и страхования. Цены на покупку снизились на 3–5% в денежном эквиваленте, но многие застройщики и собственники квартир на вторичном рынке готовы предоставить скидку в размере 15–20%. В аренде картина схожая, но здесь скидки могут доходить до 50%. В начале сентября средние цены поднялись на 2–3%, но сейчас все сдается с хорошим дисконтом. Спрос в аренде упал на 30%, в продаже — на 15–20% .

Стоит ли продавать квартиру?



Все зависит от того, какие у вас планы на будущее и как срочно нужно продать недвижимость. Мы прошли через много кризисов, и каждый раз в приступе паники люди хотят срочно продать свои активы, так как им кажется, что потом ее никто не купит, или верят, что инвестировать в валюту или золото надежнее. Но наша практика показывает, что недвижимость и в кризисы остается одним из самых стабильных активов — это показал и 2014 год, и пандемия, и февраль этого года. Да, в эти периоды спрос резко падал, а цены шли вниз, но потом все восстанавливалось. Вопрос только в том, готовы ли вы ждать? Если да, то наш совет — не делайте резких движений , ведь продать квартиру можно и удаленно, оформив генеральную доверенность в консульстве России за рубежом, а остальные документы — онлайн через сервис МФЦ. Это не так сложно, как кажется.

Если вы решили переехать на ПМЖ в другую сторону или вам нужны наличные, продавайте сейчас, пока есть спрос. Но учтите, что желающих купить квартиру сейчас гораздо меньше, чем в начале сентября, и многие собственники готовы предоставлять скидку до 20%. Вам тоже нужно быть готовым к торгу.

Стоит ли сдавать квартиру? Как решить вопросы удаленно?



Многим мы рекомендуем сдавать квартиру, если не нужно ее экстренно продавать. Недвижимость может приносить неплохой пассивный доход, а не простаивать зря, тем более что вы можете предупредить арендаторов, что квартира выставлена на продажу и по согласованию с ними будут происходить просмотры.

Сейчас на рынке есть сервисы управления квартирами, которые решают все вопросы 24/7. Они подготовят квартиру к аренде (клининг, мелкий ремонт), найдут арендатора (реклама, показы, проверка), помогут с заселением, а потом будут контролировать все коммунальные платежи, решать аварийные ситуации и поддерживать жильцов по любым вопросам — от оформления паркинга и подбора школы для детей до представления интересов собственника в МФЦ и иных государственных инстанциях, и все это без звонков владельцу квартиры. Такой сервис обходится в среднем в 10–15 тысяч рублей в месяц. Заключить договор можно удаленно.