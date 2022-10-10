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«Я благодарна быть живой»: Apple TV+ показал трейлер документального фильма о Селене Гомес
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11:04
«Я благодарна быть живой»: Apple TV+ показал трейлер документального фильма о Селене Гомес
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я». Он выйдет на платформе 4 ноября.

Лента расскажет о последних годах в жизни актрисы и певицы, ставшей известной еще в раннем возрасте. В картине Гомес откровенно расскажет о своих проблемах со здоровьем и ментальных сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

Режиссером фильма и его продюсером выступил Алек Кешишян, снявший ранее документальный проект «Мадонна: Правда или действие». В своей новой работе он сосредоточился на шести годах из жизни молодой звезды.

Согласно синопсису, Кешишян рассказал о пути Гомес «к новому свету». Это подтверждает и трейлер ленты: его саундтреком выбрали песню Селены, в которой она признается, что не изменила бы свою жизнь, несмотря на то, что иногда ей становится трудно дышать.

Разработкой фильма для Apple TV+ занимались продакшен-студии Lighthouse Management & Media и Interscope Films. Ранее они выпустили документальный проект «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». «Афиша Daily» рассказывала об этом релизе.

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МадоннаАлек КешишянБилли Айлиш
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