Галлахер выпустил клип «Too Good for Giving Up». Он снят в поддержку психического здоровья мужчин

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер выпустил клип на песню «Too Good for Giving Up».

Ролик был снят совместно с благотворительной организацией Talk Club, которая занимается поддержкой психического здоровья мужчин. Она была основана Беном Эйкерсом после того, как его лучший друг детства Стив Йейтс покончил с собой.

В черно-белом видео грустный мужчина ходит по городу, таща на своих плечах огромную куклу-двойника. Постепенно к нему присоединяются другие парни, которые сначала помогают нести куклу, а затем и вовсе освобождают его от этой ноши.

«Мы все знаем кого‑то, кто стал жертвой самоубийства, которое, к сожалению, кажется, находится на рекордно высоком уровне. Я потерял многих людей слишком рано, и важно об этом говорить. Я очень рад, что могу хоть как‑то помочь этой песней», — заявил Галлахер.

Музыкант подчеркнул, что вся прибыль от трека в течение следующих шести месяцев будет передана в Talk Club.

«Самоубийство — самый большой убийца мужчин моложе 50 лет. И Лиам — герой для многих представителей этого поколения. Так что сотрудничество с ним над чем‑то, что повысит осведомленность о Talk Club, заставит мужчин говорить и улучшит их психологическое состояние, спасет жизни», — подчеркнули соучредители Talk Club Эйкерс и Гэвин Торп.

27 мая Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know». В него вошли 12 песен, в том числе «Everything’s Electric» и «Better Days».