Худрук Театра имени Гоголя представил обновленную концепцию развития

Худрук Московского театра имени Гоголя (бывшего «Гоголь-центра») Антон Яковлев представил новую концепцию развития театра. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Необходима объединяющая эстетическая программа <…> построения и существования театрального организма. Сегодня зрителю как никогда нужны единение и надежда. Нужно объединять тогда, когда вокруг мир по большому счету повсеместно сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на уныние, смуту, нигилизм, ненависть», — подчеркнул Яковлев.

По его словам, театр объединяет художественные традиции предшественников, используя при этом новаторские способы реализации идеи. «Следует пообещать себе, что мы будем строить театр разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъюнктуры. Театр, конечно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем он должен уйти от вульгарной социальности», — сказал худрук.

Яковлев также заявил, что в ближайшие два года планирует поставить в театре четыре спектакля. Среди них — «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» Григория Горина, «Соборяне» Николая Лескова, а также «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского.

В планах также «Рассказы» Василия Шукшина (режиссер Сергей Виноградов), «В дремучем лесу» Флориана Зеллера (режиссер Павел Пархоменко). На Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой — Сергей Тонышев, названия спектаклей будут объявлены позже.

В конце июня Антон Яковлев стал новым художественным руководителем Московского театра имени Гоголя. Ранее этот пост занимал режиссер и продюсер Алексей Агранович, назначенный 9 февраля 2021 года.