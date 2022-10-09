Кыргызстан отменил совместные учения с силами ОДКБ

Кыргызстан отменил командно-штабные учения с силами Организации договора о коллективной безопасности. Они должны были пройти 10–14 октября на территории республики под названием «Нерушимое братство», передает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство страны.
В Минобороны Кыргызстана не уточнили, с чем связана отмена. Ранее сообщалось, в городе Балыкчы пройдут учения миротворческих сил ОДКБ, в ходе которых будут отработано обеспечение режима прекращения огня.
На мероприятия планировалось пригласить наблюдателей от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.
В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Беларусь. Впервые войска организации были использованы на территории страны-участницы в начале прошлого года, когда в Казахстане шли протесты.