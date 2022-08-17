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Вышел первый тизер «Уэнсдея» — нового сериала Тима Бертона
Сегодня в 15:37

Netflix показал первый тизер нового сериала Тима Бертона «Уэнсдей». Премьера шоу состоится в этом году.

В ролике Уэнсдей Аддамс устраивает хаос в местной, уже восьмой школе. Она выпускает пираний в бассейн с учениками со словами: «Единственный, кто может издеваться над моим братом, — это я».

После этого инцидента родители увозят ее в академию «Невермор» — там впервые встретились и полюбили друг друга Мортиша и Гомес Аддамс. В конце ролика Уэнсдей нащелкивает пальцами известный мотив из фильмов о необычной семье.

Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдей Аддамс. В нем она попытается овладеть собственными паранормальными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу.

В роли Уэнсдей снялась Дженна Ортега. Мортишу сыграла Кэтрин Зита-Джонс, Гомеса — Луис Гусман, а Пагсли — Исаак Ордонес.

Вместе с Бертоном над проектом работали сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они стали шоураннерами сериала.

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