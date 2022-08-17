Ученые подтвердили авторство картины «Девушка в красной шляпе». Ее действительно написал Ян Вермеер

Ученые исследовали картину «Девушка в красной шляпе» и смогли подтвердить, что ее авторство принадлежит нидерландскому художнику Яну Вермееру. Об этом сообщил The Art Newspaper.

Национальная галерея искусства в Вашингтоне проанализировала четыре работы живописца, среди которых были две картины, насчет авторства которых были сомнения. Второй работой была «Девушка с флейтой».

С помощью новейших технологий специалисты смогли посмотреть сквозь слои краски. Они обнаружили, что Вермеер изначально начал писать портрет мужчины в полный рост и лишь затем превратил его в «Девушку в красной шляпе».

Это открытие удивило искусствоведов, поскольку Вермеер не считается художником-портретистом. Специалисты привыкли считать, что он изображал идеализированных людей. Кроме того, художник отдавал предпочтение женщинам в своих работах.

Также искусствоведы долгое время считали, что Вермеер писал свои полотна медленно, ведь сохранилось лишь около 35 картин его авторства, несмотря на то что карьера художника длилась 22 года.

Новое исследование показало, что в нижних слоях полотна «Женщина, удерживающая весы» есть быстрые, спонтанные мазки. Это открытие ставит под сомнение предположение о том, что художник был кропотливым перфекционистом.

Четвертой картиной, которую исследовали ученые, оказалась «Дама, пишущая письмо». Ее анализ пока не дал сенсационных результатов. «Девушка с флейтой» же по-прежнему остается загадкой для специалистов. Подтверждение или опровержение авторства Вермеера обещают опубликовать в ближайшее время.

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