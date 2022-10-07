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Посмотрите первый трейлер мультфильма «Супер Марио»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:34

Вышел первый трейлер мультфильма по игре Super Mario Bros., созданный студиями Universal и Illumination. Главного героя озвучил Крис Прэтт.

Дракон Боузер, злые пингвины, гриб Тоад, Луиджи и сам Марио появляются в этом ролике. Боузера озвучил Джек Блэк, а Луиджи — Чарли Дей.

Также в мультфильме появятся принцесса Пич (Аня Тейлор-Джой), Жаба (Киган-Майкл Ки), Донки Конг (Сет Роген) и Крэнки Конг (Фред Армизен), Камек (Майкл Ричардсон) и Спайк (Себастьян Манискалко).

Режиссерами мультфильма выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик, известные по сериалу «Юные титаны, вперед!». Сценарий написал Мэттью Фогель («Лего Фильм-2», «Миньоны: Грювитация»).

Изначально релиз картины должен был состояться 21 декабря 2022 года, но его перенесли на 7 апреля 2023 года.

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Крис ПрэттДжек БлэкЧарли ДейАня Тейлор-джойФред АрмизенМайкл РичардсонАарон Хорват
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