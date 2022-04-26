Universal перенесла релиз мультфильма по игре Super Mario Bros. на апрель 2023 года

Universal и Illumination перенесли премьеру мультфильма по игре Super Mario Bros. от Nintendo на 7 апреля 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

Изначально релиз анимационного фильма должен был состояться 21 декабря 2022 года. Студии объяснили свое решение желанием соотнести премьеру с семейным досугом во время пасхальных праздников.

Режиссерами мультфильма выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик, известные по сериалу «Юные титаны, вперед!». Сценарий написал Мэттью Фогель («Лего Фильм-2», «Миньоны: Грювитация»).

В озвучке приняли участие Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (Принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Жаба), Сет Роген (Донки Конг), Фред Армизен (Крэнки Конг), Кевин Майкл Ричардсон (Камек) и Себастьян Манискалко (Спайк).