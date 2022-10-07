Посол Индонезии: Зеленский и Путин приедут на саммит G20 в Индонезии

Украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились приехать на саммит G20 в Индонезии, сообщил The National индонезийский посол в ОАЭ Хусин Багис. Это будет первое совместное появление двух лидеров после начала конфликта на Украине.

Багис назвал ситуацию непростой из‑за конфликта между двумя странами. Зеленского и Путина заселят в разные отели, чтобы избежать напряженности, добавил дипломат. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что формат участия России в саммите по-прежнему не определен.

Багиса отметил, что Украину и ОАЭ приглашают на саммит несмотря на то, что эти государства не являются членами G20. «Мы бы хотели сделать саммит G20 платформой для мира, а не конфликта», — объяснил он.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках заседания «парламентской G20» предложила переговоры украинскому парламенту. Позже российские власти уточнили, что она предлагала переговоры на условиях России и без обсуждения четырех субъектов, присоединенных к РФ.