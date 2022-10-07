«Агора»: отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил об отмене постановления о возбуждении первого в России уголовного дела об уклонении от явки по повестке при мобилизации.

Дело было возбуждено по статье 328 УК РФ. Согласно разъяснениям Верховного суда, эта статья применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

Сейчас прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию.

Он был задержан «при силовой поддержке ОМОНа» и более суток находился в изоляторе временного содержания. Информация о его личности не раскрывается, известно, что мужчине 32 года, он проживает в Пензе.

Следственный комитет намерен обжаловать решение прокуратуры и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела, сообщил Чиков.

На сайте СК по Пензенской области указано, что 23 сентября мужчина был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для отправки в военкомат «в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией». «Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился», — заявили в ведомстве.