Минюст признал иноагентами двух активистов движения «Весна»

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В реестре физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, появилось два новых имени — Богдан Литвин* и Тимофей Мартыненко*. Это можно увидеть на официальном сайте Минюста России.

Как пишет ТАСС, Литвин и Мартыненко являются активистами движения «Весна». Их признали иноагентами «осуществление политической деятельности» при получении финансирования от Украины, следует из списка.

«Весна» — общественное движение, которое выступает против проведения на территории Украины специальной военной операции, против несменяемости власти и частичной мобилизации резервистов в России.

30 сентября прокуратура Петербурга потребовала запретить «Весну» в России. Гособвинитель усмотрел в ее деятельности экстремизм, «дестабилизацию социальной и общественно-политической ситуации в стране» и «формирование общественного мнения о необходимости смены власти в Российской Федерации».

* Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко признаны Минюстом России иностранными агентами.