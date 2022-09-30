Сегодня в 19:30

Прокуратура Петербурга потребовала запретить в России движение «Весна». Гособвинитель усмотрел в его деятельности экстремизм. Об этом сообщила «Фонтанка».

В прокуратуре заявили, что «его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» России. Участники движения, как считают в надзорном органе, организуют массовые мероприятия «с нарушением закона и применением насилия» к правоохранителям.

«Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Прокурор Петербурга подал иск в суд о признании «Весны» экстремистской организацией и запрете ее в стране. Деятельность движения уже приостановили.