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Прислано читателем «Афиши Daily»
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вчера в 16:58
Прокуратура Петербурга потребовала запретить в России движение «Весна»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

Прокуратура Петербурга потребовала запретить в России движение «Весна». Гособвинитель усмотрел в его деятельности экстремизм. Об этом сообщила «Фонтанка».

В прокуратуре заявили, что «его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» России. Участники движения, как считают в надзорном органе, организуют массовые мероприятия «с нарушением закона и применением насилия» к правоохранителям.

«Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Прокурор Петербурга подал иск в суд о признании «Весны» экстремистской организацией и запрете ее в стране. Деятельность движения уже приостановили.

«Весна» — общественное движение, которое выступает против проведения на территории Украины специальной военной операции, против несменяемости власти и частичной мобилизации резервистов в России.

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