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Джаред Лето исполнит главную роль в байопике о Карле Лагерфельде

Джаред Лето сыграет главную роль в фильме о знаменитом модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Deadline.

Лето также спродюсирует картину вместе с Домом Карла Лагерфельда. В создании байопика примут участие доверенные лица покойного дизайнера — гендиректор его компании Пьер Паоло Риги, советник по бренду и личным коммуникациям Каролин Лебар, персональный ассистент Себастьян Жондо. Режиссера для фильма еще ищут.

Подробности сюжета держатся в тайне, но Deadline пишет, что картина расскажет о «ключевых отношениях в жизни Лагерфельда, представленных через призму столь непредсказуемую, как и он сам».

«Карл всегда был для меня источником вдохновения. Он был настоящим эрудитом, художником, новатором, лидером и, самое главное, добрым человеком», — отметил Лето.

Стрим-сервис Disney+ готовит к выпуску свой проект о судьбе именитого дизайнера. В основу сериала «Кайзер Карл» ляжет одноименная биографическая книга журналиста газеты Le Monde Рафаэля Бакке.

Модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет.