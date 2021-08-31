Мода во Франции 70-х и любовные интриги: Disney снимет сериал про дизайнера Карла Лагерфельда

Кинокомпания The Walt Disney снимет первый драматический сериал про креативного директора Chanel и Fendi, фотографа, модельера и дизайнера Карла Лагерфельда. Ранее о нем рассказывали только в документальных проектах, пишет Variety.

Картина получила название «Кайзер Карл» — так дизайнера называли в индустрии моды. По сюжету история начнется летом 1972 года и расскажет о том, как Лагерфельд становился преемником Коко Шанель, а затем и возглавил основанный ею модный дом.

Сериал затронет соперничество дизайнера с сооснователем бренда Yves Saint Laurent Пьером Берже, а также историю любви с Жаком де Башером. Последний также был любовником самого Ива Сен-Лорана.

Всего в ленте «Кайзер Карл» будет шесть серий. Съемки пройдут во Франции, а продакшеном займется парижская студия Gaumont, работавшая над картиной «Люпен» с Омаром Си. В основу проекта ляжет биографическая книга Рафаэля Бакке.

«Нас сразу же соблазнила идея адаптации биографии Бакке, которая станет первым сотрудничеством между Disney и Gaumont во французском оригинальном шоу. Сериал показывает уникальный момент трансформации индустрии моды во Франции 70-х годов, воплощенный в образе многократных метаморфоз Карла Лагерфельда», — добавила вице-президент по программированию и оригинальному производству в The Walt Disney Company Франции Полин Довин.