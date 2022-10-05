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Кадырова включили в Книгу рекордов России как человека, против которого введено больше всего санкций
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:11

Главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в Книгу рекордов России как человека, против которого введено наибольшее число персональных санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

По подсчетам экспертов, на Кадырова наложены 15 персональных санкций в мире. Кроме того, на его родственников и соратников наложены 68 санкций — это также является рекордом.

Кадырову вручили сертификат о достижении, а также золотую медаль Клуба мировых рекордов. «Я сегодня горд и счастлив», — прокомментировал глава Чечни.

«Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет», — добавил он.

Санкции против Рамзана Кадырова ввели США в 2017 году якобы за нарушения прав человека. Также глава республики Чечня вошел в санкционные списки Канады, Австралии, стран ЕС, Японии, Швейцарии, Великобритании и Новой Зеландии.

О своем желании зафиксировать рекорд по количеству санкций Кадыров заявил 3 октября. Тогда политик заметил, что, по его подсчетам, он обогнал главу КНДР Ким Чен Ына и президентов Сирии и Беларуси Башара Асада и Александра Лукашенко, следовательно, может претендовать на попадание в том числе в Книгу рекордов Гиннесса.

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Рамзан КадыровЧен КимБашар АсадАлександра Лукашенко
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