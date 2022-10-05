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Бывший ректор ВГИКа покончил с собой на западе Москвы
Семён Гудошников
Сегодня в 14:08

На западе Москвы покончил с собой бывший ректор ВГИКа Александр Новиков. Первым об этом сообщил телеграм-канал Shot, позже информацию подтвердили источники РИА «Новости» и ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник РИА «Новости» заявил, что мертвым Новикова обнаружила накануне его супруга. Тело лежало на лестничной клетке его дома на улице Матвеевской.

Предварительно, мужчина страдал от деменции. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку.

При себе у Новикова нашли предсмертную записку. Shot приводит ее текст: «Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу».

Новикову было 86 лет. С 1967 года он преподавал во ВГИКе, а с 1987 по 2007 год возглавлял вуз. В 1995 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. Новиков был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук, а также киноакадемии «Ника», неоднократно входил в жюри российских и международных кинофестивалей.

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