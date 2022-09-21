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Экс-ректор МАИ погиб в своем вузе, пролетев несколько лестничных пролетов
Семён Гудошников
Сегодня в 12:42

Бывший ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко погиб в стенах учебного заведения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, экс-ректор упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов. Другие подробности инцидента не раскрываются. Приехавшие на место медики констатировали смерть.

Геращенко было 72 года. В последнее время он работал советником ректора МАИ.

В пресс-службе вуза заявили, что ученый погиб в результате несчастного случая. Сейчас формируется комиссия по расследованию его смерти, куда войдут представители Минобрнауки, московского отделения Гострудинспекции и МАИ.

Геращенко занимал должность ректора МАИ в 2007–2015 годах. Он был ученым в области автоматизированных приводов и исполнительных устройств летательных аппаратов. За свою карьеру опубликовал более 100 научных трудов и статей в сфере систем приводов.

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МАИ
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