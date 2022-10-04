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Мировой тур Depeche Mode впервые с 1998 года обойдет стороной Россию
Семён Гудошников
Сегодня в 22:29

В марте следующего года Depeche Mode отправится в мировой тур, приуроченный к выходу грядущего альбома «Memento Mori», который тоже запланирован на весну. Это будут первые живые выступления коллектива за пять лет, говорится на сайте группы.

В списке городов, куда приедет Depeche Mode, нет ни одного российского. Как отмечает «Коммерсант», мировой тур британских электронщиков впервые с 1998 года обойдет Россию.

Предыдущий тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах и был приурочен к выходу альбома «Spirit». Тогда музыканты посетили Москву и Петербург.

Готовящееся турне также впервые пройдет без участия клавишника и одного из основателей Depeche Mode Энди Флетчера, умершего в мае этого года.

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Depeche ModeКоммерсант
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