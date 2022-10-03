В Пензенской области создали центры помощи семьям военнослужащих

В Пензенской области создали центры социально-бытовой помощи семьям военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.

Он рассказал, что в Пензе, а также всех других городах и районах области заработали центры помощи. Они основаны на базе пензенского центра занятости населения и органов соцзащиты.

«Членам емей военнослужащих окажут всю необходимую поддержку: в трудоустройстве, получении пособий, в устройстве ребенка в детский сад или школу, получении срочной социальной помощи, в решении других бытовых вопросов», — написал Мельниченко.

Он пообещал не оставить «без заботы и внимания» ни одну семью и опубликовал телефоны, по которым граждане могут обратиться за консультацией.

Ранее создание подобного центра для родственников военнослужащих анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что город оплатит детям мобилизованных граждан детсады, кружки и продленку.