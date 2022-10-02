Полиция Крыма проверит видео, на котором Миссис Крым-2022 поет «Червону калину»

Полиция Крыма начала проверку видео, на котором Миссис Крым-2022 исполняет песню «Червона калина», считающуюся неофициальным гимном «Азова»*. Об этом сообщает издание «Подъем».

В инстаграме** Ольга Валеева выложила ролик с песней «Червона калина», которую она и ее подруга спели. Когда на видео обратили внимание, то в Госдуме насчет этого высказался депутат от Крыма Леонид Ивлев: «Многие конкурсы красоты вызывают у меня отвращение. Песню „Червона калина“ знаю, за это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше».

Советник главы Крыма Олег Крючков предложил отправить Валееву в расположение украинских войск. «Если человек так любит Украину — нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком [к украинским военным]. Там она точно найдет применение всем своим талантам», — сказал он.

Сама же Валеева заявила, что думала о «Червоне калине» как об «обычной украинской песне, без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций», и не стала бы «этой ерундой страдать». «Я живу в Симферополе, у меня двое детей, и я бы так стала рисковать, если бы знала?» — сказала она и отметила, что удалила ролик спустя две минуты после публикации.

Ранее в Крыму участников свадьбы получили штрафы и подверглись аресту за танцы под украинские песни «Червона калина», «Стефания» и другие. Их обвинили в дискредитации армии России.

* Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.

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