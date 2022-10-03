На Reddit заметили, что YouTube хочет сделать разрешение 4K платным

YouTube может сделать просмотр видео в разрешении 4K платным. Об этом рассказал пользователь Reddit, которое столкнулись с невозможностью включить ролик в высоком качестве без наличия премиум-аккаунта.

Пользователь выложил скрин мобильного приложения YouTube для Android-устройств, на котором рядом с разрешением 2160p стоят слова «Premium. Нажмите, чтобы получить».

© Ihatesmokealarms/YouTube

В комментариях к посту задались вопросом, зачем смотреть видео в 4K, и написали, что платформа с годами становится все менее приветливой к пользователям.

Раньше подписка на премиум-версию YouTube в России стоила 199 рублей, а студенты могли получить скидку. После 24 февраля приобрести подписку стало затруднительно.

28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов российских властей на блокировку YouTube в стране. В июне ведомство поделилось статистикой: американская платформа остается на первом месте по трафику мобильного интернета, на долю YouTube приходится 18% от всего объема передачи данных у операторов «большой четверки».