Реклама
Новости
Миссис Крым-2022 оштрафовали за исполнение украинской народной песни «Червона калина»
вчера в 23:36
На Reddit заметили, что YouTube хочет сделать разрешение 4K платным
вчера в 23:24
Бобслеист Ильвир Хузин получил повестку в военкомат. Он — неоднократный призер Кубка мира
вчера в 22:50
Vanity Fair/Twitter
Съемки второго сезона «Колец власти» стартовали. Ради экономии сериал будут снимать в Великобритании
вчера в 22:23
В сети появился тизер-трейлер драмы «Эмансипация». В ней Уилл Смит сыграл раба
вчера в 22:11
Илон Маск предположил «наиболее вероятный» исход конфликта России и Украины. И устроил голосование
Обновлено вчера в 21:41
11 стран при ООН призвали прекратить русофобию. Среди них — Иран, КНДР и Мьянма
вчера в 21:19
«Санкт-Петербург Опера» покажет оперу «Черевички» и «Норма» в Москве
вчера в 20:47
Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня
вчера в 20:42
Дайджест
В Казани школьница попыталась поджечь военкомат
вчера в 19:49
В Москве мобилизованным оплатят расходы на детские сады, кружки и продленку
вчера в 19:14
Kadyrov_95/Telegram
Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него
вчера в 18:57
Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР
вчера в 18:10
Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта
вчера в 18:04
Марину Овсянникову объявили в розыск
вчера в 17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
вчера в 16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
вчера в 16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
вчера в 16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
вчера в 15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
вчера в 15:49
На Reddit заметили, что YouTube хочет сделать разрешение 4K платным
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:24

YouTube может сделать просмотр видео в разрешении 4K платным. Об этом рассказал пользователь Reddit, которое столкнулись с невозможностью включить ролик в высоком качестве без наличия премиум-аккаунта.

Пользователь выложил скрин мобильного приложения YouTube для Android-устройств, на котором рядом с разрешением 2160p стоят слова «Premium. Нажмите, чтобы получить».

© Ihatesmokealarms/YouTube

В комментариях к посту задались вопросом, зачем смотреть видео в 4K, и написали, что платформа с годами становится все менее приветливой к пользователям.

Раньше подписка на премиум-версию YouTube в России стоила 199 рублей, а студенты могли получить скидку. После 24 февраля приобрести подписку стало затруднительно.

28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов российских властей на блокировку YouTube в стране. В июне ведомство поделилось статистикой: американская платформа остается на первом месте по трафику мобильного интернета, на долю YouTube приходится 18% от всего объема передачи данных у операторов «большой четверки».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Максут Шадаев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение