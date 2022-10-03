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«Билайн» в Казахстане не станет отключать «Россию 24» и другие российские телеканалы

Оператор «Билайн Казахстан» не станет отключать некоторые российские телеканалы на своих платформах. Об этом сообщает Минцифры.

Владеющий казахстанским отделением «Билайна» холдинг Veon получил подтверждение, что компания «скорректировала свои планы», передает ведомство.

О решении ограничить к ряду каналов доступ стало известно 27 сентября. С чем оно связано, пресс-служба оператора «Билайн Казахстан» не уточняла.

Предполагалось, что отказ от трансляции коснется телеканалов «Россия 24», «Первый канал СНГ», «Дом кино», «Победа», «О!», «НТВ Мир», «Карусель International», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали!», «Дом кино Premium HD», «Бобер» и «Россия К».

Они, согласно планам компании, должны были пропасть из «TV Интернет Дома» и сервиса BeeTV с 5 октября. При этом доступ, например, к «Рен ТВ», RTVi, «Спасу», «СТС International», «Ностальгии», «Матч! Планета» предполагалось сохранить.