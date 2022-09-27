«Билайн» в Казахстане перестанет показывать «Россию 24» и другие российские телеканалы

С 5 октября оператор «Билайн Казахстан» перестанет транслировать некоторые российские телеканалы на своих платформах. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Это касается телеканалов «Россия 24», «Первый канал СНГ», «Дом кино», «Победа», «О!», «НТВ Мир», «Карусель International», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер» и «Россия К». Они пропадут из «TV Интернет Дома» и сервиса BeeTV.
При этом доступ, в частности, к РЕН ТВ, RTVi, «Спасу», СТС International, «Ностальгии», «Матч! Планета» останется.
Взамен казахстанский «Билайн» пообещал автоматически перевести клиентов на «увеличенные ТВ-пакеты» без доплаты: клиенты «Выгодного» перейдут на «Оптимальный», если был «Оптимальный» — будет «Максимальный», а зрители «Максимального» получат доступ к подписке BeeTV+.