В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

Спустя полгода после введения российские власти отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Об этом пишет РИА «Новости».

Мораторий был введен 1 апреля 2022 года. Такая мера давала возможность должникам справиться с «текущими трудностями», наладить дела и найти новые источники дохода, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Все организации, на которую распространялся мораторий, были вправе отказаться от него.

Положения моратория действовали организаций и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Он не касался только застройщиков домов-долгостроев, которые уже включены в реестр проблемных объектов.

При этом некоторые крупные компании добровольно отказались от права на мораторий на банкротство. Причина — накладываемые ограничения, например, при моратории не допускается выплата дивидендов.

Некоторые профильные ассоциации просили Мишустина продлить меру до 1 марта 2023 года. Однако в сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что продления не будет, так как мера была срочной и выполнила свои задачи.