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В России введут полугодовой мораторий на банкротство

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:48

С 1 апреля в России вводится полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Мораторий коснется организаций и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Под его действие не попали только застройщики домов-долгостроев, которые уже включены в реестр проблемных объектов.

Отмечается, что в течение полугода кредиторы не смогут инициировать банкротство должников. Однако последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория.

Мишустин уточнил, что граждане, как и раньше, смогут инициировать свое личное банкротство во внесудебном порядке через МФЦ при условии, если их долг составляет 50–500 тыс. рублей. Кроме того, в отношении них должно быть прекращено исполнительное производство из‑за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Мораторий также предполагает, что компании не вправе выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций). Отмечается, что эти ограничения можно будет избежать, заявив об отказе от моратория.

Правительство получило право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19. Закон о несостоятельности позволяет властям принимать такое решение «в исключительных случаях», среди которых чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, существенное изменение курса рубля и подобные обстоятельства.

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