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Правительство России закрыло въезд для грузоперевозчиков из «недружественных стран»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:28

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по стране зарубежным компаниям из других государств, которые ввели транспортные ограничения. Это касается компаний из стран ЕС, Украины, Норвегии и Великобритании.

Запрет распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозки с территории (или на территорию) третьего государства. Запрет начнет действовать с 10 октября.

«Доставка грузов автотранспортом из „недружественных стран“ конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — пояснили РБК в пресс-службе Минтранса. Но новое правила не будет работать в Калининградской области.

29 сентября российский президент Владимир Путин подписал указ, по которому правительству предоставляется право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из «недружественных стран».

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Правительство РФЕСМинтранс РФ
люди
Михаил МишустинВладимир Путин
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