Правительство сможет устанавливать запрет на международные перевозки грузов из недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому правительству предоставляется право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, такой запрет коснется грузового транспорта, который принадлежит иностранным перевозчикам, зарегистрированным в странах, которые ввели ограничения против России в сфере международных автомобильных перевозок грузов.
Кабмин в случае введения запрета должен определить:
- срок действия запрета;
- перечень стран, которые ввели против российских граждан и компаний ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузоперевозок;
- виды грузоперевозок, которые подпадают по действие запрета;
- условия осуществления перевозок грузов, при соблюдении которых запрет не применяется.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
людиВладимир Путин