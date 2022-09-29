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Правительство сможет устанавливать запрет на международные перевозки грузов из недружественных стран
Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому правительству предоставляется право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, такой запрет коснется грузового транспорта, который принадлежит иностранным перевозчикам, зарегистрированным в странах, которые ввели ограничения против России в сфере международных автомобильных перевозок грузов.

Кабмин в случае введения запрета должен определить:

  • срок действия запрета;
  • перечень стран, которые ввели против российских граждан и компаний ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузоперевозок;
  • виды грузоперевозок, которые подпадают по действие запрета;
  • условия осуществления перевозок грузов, при соблюдении которых запрет не применяется.
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