Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot. Его планируют создать в 2022 году

Согласно презентации, представленной Маском, Tesla Bot будет дружелюбным и сможет взять на себя опасные и однотипные, скучные задачи. К примеру, он сможет ходить в магазин за продуктами.

Tesla Bot будет использовать те же чипы и датчики, что и в автомобилях компании. По словам Маска, Tesla можно считать самой крупной в мире робототехнической фирмой, поскольку их электромобили — как полуразумные роботы на колесах.

Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться в 2022 году. Такое объявление он сделал во время Дня искусственного интеллекта, который Tesla проводит в Калифорнии.

Предприниматель считает, что, если роботы-гуманоиды научатся выполнять повторяющиеся задачи, которые сейчас под силу только людям, то есть шанс на трансформацию мировой экономики за счет снижения затрат на рабочую силу. Однако, предполагает глава Tesla, изначально робот, скорее всего, будет работать не так, как задумывалось.

В основу Tesla Bot ляжет полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота робота составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Tesla создает такого робота, которого люди смогут одолеть или убежать от него.

Как отмечает CNBC, Tesla Bot — пример продукта, который Маск демонстрирует, чтобы вдохновить сторонников, сотрудников, клиентов и инвесторов. Такие разработки запланированы на длительное время и не всегда выходят в срок.

Так, на мероприятии Tesla «День автономности» в апреле 2019 года Маск анонсировал запуск в 2020 году сервиса автономных такси. Он заявил, что в ближайшие полтора года парк будет насчитывать до 1 млн таких автомобилей, но пока не видно ни одного. В октябре 2016 года во время другой презентации Маск продемонстрировал продукт под названием «Солнечная крыша». Оно да сих пор не появилась в продаже, а образец, представленный на мероприятии, оказался чисто концептуальным.