Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию Украины

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации Украины. Его текст появился на сайте лидеров страны.

Мобилизация будет проведена в течение 90 суток с момента вступления указа в силу. В армию Украины призовут всех военнообязанных страны и резервистов.

Кроме того, для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности и других военных формирований будут привлечены транспортные средства.

Гражданам установлено явиться на сборные пункты и в воинские части. Мобилизация объявлена «с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности» ВС Украины.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.