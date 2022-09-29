Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут 30 сентября

Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в Кремле 30 сентября в 15.00. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают «Ведомости».

Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. У Владимира Путина там «будет объемное выступление».

Песков отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, а другой формат. На данном мероприятии Путин встретится с главами ДНР, ЛНР, частей Запорожской и Херсонской областей, занятых российскими войсками.

Депутаты уже получили приглашения на церемонию подписания договоров. По словам источников «Ведомостей», на ней также будут представители других органов власти и судейского корпуса. По окончании мероприятия пройдет концерт на Красной площади.

После подписания договора о присоединении новых территорий Путин обратится в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному Закону. Затем в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов. Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ.

Примерно через неделю, 27 сентября, местные ЦИКи опубликовали их результаты, по которым от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших высказались за вхождение в РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается оккупировать Украину.