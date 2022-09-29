Реклама
Новости
ORDA News/YouTube
На границе с Казахстаном тоже начнут вручать повестки
11:18
«Известия»: осенью Xiaomi может организовать официальные поставки ноутбуков в Россию
11:00
Активисту Артему Камардину избрали меру пресечения в виде двухмесячного ареста
10:15
Reuters: Швеция обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках»
09:37
Умер рэпер Кулио, автор хита 90-х «Gangsta’s Paradise»
09:09
В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат
08:36
GQ/YouTube
Аль Пачино снимется в инди-драме «Билли Найт» — дебютном фильме Алека Гриффена Рота
02:16
Брюс Уиллис продал права на свой образ компании Deepfake. Теперь он снова может появиться в кино
01:13
«Надо заканчивать врать»: Маргарита Симоньян призвала к отказу от лжи на фоне мобилизации россиян
00:38
CША выделили 1,1 млрд долларов военной помощи Украине
00:20
Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы
вчера в 23:03
В Москве 30 сентября перекроют центральные улицы из‑за митинга в поддержку референдумов
вчера в 22:49
Леонид Гозман* вышел из спецприемника. Он рассчитывает покинуть Россию в ближайшее время
вчера в 22:08
Журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале
вчера в 21:49
Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов срочно уехать из России
вчера в 21:00
ФСБ расследует аварии на «Северных потоках», Хованский покинул Россию и другие новости дня
вчера в 20:53
Дайджест
Neon/YouTube
В Британии на аукционе продали рукопись песни «Starman» Дэвида Боуи почти за 220 тыс. долларов
вчера в 20:51
Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица» после ее отправки на богослужение
вчера в 20:45
Адыгея выполнила план по мобилизации
вчера в 20:20
Генпрокуратура завела дело о международном терроризме после повреждений на «Северных потоках»
вчера в 19:57
«Известия»: осенью Xiaomi может организовать официальные поставки ноутбуков в Россию
Виктория Шанина
Сегодня в 08:00

Китайский производитель техники Xiaomi до конца осени может начать официально ввозить на российский рынок свои ноутбуки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на партнеров Xiaomi в России.

Собеседник издания, знакомый с менеджерами нескольких вендоров, отметил, что такие планы действительно рассматриваются. О возможном начале поставок ноутбуков слышал также сотрудник одной из розничных сетей.

В случае если планы будут реализованы, Xiaomi станет первым широко известным вендором, который выйдет на российский рынок после начала спецоперации и введения западных антироссийских санкций.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает такой ход логичным, ведь на фоне прекращения официальных поставок американских и тайваньских ноутбуков у Xiaomi есть все шансы нарастить продажи.

В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что намерены расширить сотрудничество с Xiaomi и начать продавать ноутбуки бренда. Представитель ретейлера отметил, что основное преимущество китайского производителя — соотношение «цена — качество» устройств с набором наиболее необходимых функций.

В середине сентября российский маркетплейс Ozon сообщил, что за первые полгода 2022-го вырос спрос на китайские смартфоны среди россиян. Бренды из Китая увеличили свою долю на маркетплейсе до 67%.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
М.Видео
люди
Эльдар Муртазин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение