«Известия»: осенью Xiaomi может организовать официальные поставки ноутбуков в Россию

Китайский производитель техники Xiaomi до конца осени может начать официально ввозить на российский рынок свои ноутбуки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на партнеров Xiaomi в России.

Собеседник издания, знакомый с менеджерами нескольких вендоров, отметил, что такие планы действительно рассматриваются. О возможном начале поставок ноутбуков слышал также сотрудник одной из розничных сетей.

В случае если планы будут реализованы, Xiaomi станет первым широко известным вендором, который выйдет на российский рынок после начала спецоперации и введения западных антироссийских санкций.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает такой ход логичным, ведь на фоне прекращения официальных поставок американских и тайваньских ноутбуков у Xiaomi есть все шансы нарастить продажи.

В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что намерены расширить сотрудничество с Xiaomi и начать продавать ноутбуки бренда. Представитель ретейлера отметил, что основное преимущество китайского производителя — соотношение «цена — качество» устройств с набором наиболее необходимых функций.

В середине сентября российский маркетплейс Ozon сообщил, что за первые полгода 2022-го вырос спрос на китайские смартфоны среди россиян. Бренды из Китая увеличили свою долю на маркетплейсе до 67%.