В России вырос спрос на китайские смартфоны

В первой половине 2022 года спрос на китайские смартфоны среди россиян вырос. Жители России все еще предпочитают устройства A-брендов (популярные торговые марки крупных компаний), рассказали «Игромании» представители Ozon.

В топ маркетплейса попали смартфоны Xiaomi, Samsung, Apple, Realme и Poco. Китайские бренды увеличили свою долю с 59% в прошлом году до 67% в прошедшем полугодии, а совокупный рост продаж смартфонов на Ozon за первые шесть месяцев составил порядка 20%, если сравнивать с тем же периодом в 2021 году.

Чаще всех на торговой онлайн-площадке продаются черный Samsung Galaxy A03 Core 2/32 Гб, серый Xiaomi Redmi 9A 2/32 Гб и синий Poco X3 Pro 8/256 Гб. Вместе с этим увеличились продажи аксессуаров, которые пользователи добавляют в заказ: беспроводные наушники, блок зарядного устройства, чехлы и защитные стекла стали самыми популярными в прошлом полугодии.

Еще одним аксессуаром, привлекшим внимание мобильных геймеров, стали триггеры. Их крепят к смартфону и тем самым трансформируют устройство в геймпад.

В начале апреля «Известия» писали, что с конца марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса на удаленку и отказалась от новых контрактов на поставки гаджетов и сетевого оборудования, предположительно, из‑за санкций США против России.

В июне Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции. У компании нет собственных магазинов в стране, поэтому закрытием торговых точек из‑за невыгодности занимались ее партнеры.

В мае The Wall Street Journal утверждал, что некоторые китайские крупные технологические компании намерены уйти с российского рынка, не делая официальных заявлений об этом. 30 июня китайский производитель смартфонов Honor (раньше принадлежал Huawei) приостановил официальные поставки устройств в Россию, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.

В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт, а уже в сентябре продлило его на 2023 год. Внедренный механизм позволяет ввозить товары в страну без разрешения производителя или правообладателя.