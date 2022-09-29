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вчера в 19:57
Активисту Артему Камардину избрали меру пресечения в виде двухмесячного ареста
Семён Гудошников
Сегодня в 07:15

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения активисту и поэту Артему Камардину в виде ареста на два месяца — до 25 ноября. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

На активиста завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК — возбуждение ненависти с угрозой применения насилия. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Причиной стало стихотворение «Убей меня, ополченец», которое Камардин прочитал 25 сентября на Триумфальной площади во время «Маяковских чтений». В стихотворении говорится о сексуальных отношениях лирического героя с дочерями тех, кто воюет на Донбассе.

26 сентября силовики пришли с обыском в квартиру поэта. Как сообщала «Новая газета. Европа», они «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю». Эту информацию подтвердил адвокат активиста.

Помимо Камардина, в квартире, где проходил обыск, находились другие активисты — Александра Попова и Александр Менюков. Попова заявила, что силовики применяли к ней физическое насилие и угрожали сексуальным.

«Новая газета. Европа» писала, что полицейские показывали Поповой видео с изнасилованием Камардина. «Также подруга активистов рассказала, что после обыска из квартиры пропало 600 долларов», — добавили в издании.

Фракция партии «Яблоко» в Мосгордуме обратилась к прокурору Москвы Денису Попову с требованием «тщательной проверки фактов насилия по отношению к гражданским активистам».

Вместе с Камардиным в «Маяковских чтениях» участвовали Николай Дайнеко и Егор Штовба. Их полицейские задержали на Триумфальной площади и составили протокол об участии в несогласованной акции. Позднее их также обвинили по статье о разжигании ненависти и арестовали до 25 ноября.

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КоммерсантПартия "Яблоко"Мосгордума
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