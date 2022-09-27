Адвокат обвинил силовиков в сексуальном насилии в отношении активиста Артема Камардина

Адвокат Леонид Соловьев заявил, что московского активиста Артема Камардина изнасиловали во время обыска в квартире. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам Соловьева, силовики прибегли к сексуальному насилию 26 сентября. «Новая газета. Европа» писала, что они «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю».

Мужчине, по словам защитника, не потребовалась срочная госпитализация. В интервью с «Новой газетой. Европа» Соловьев утверждал, что скорая помощь все-таки госпитализировала Камардина. Связана ли госпитализация с пережитым насилием, адвокат не уточнил.

Помимо Камардина, в квартире, где проходил обыск, находились другие активисты — Александра Попова и Александр Менюков. Попова заявила, что силовики якобы применяли к ней физическое насилие и угрожали сексуальным.

Девушка пояснила, что сотрудники правоохранительных органов клеили ей на лицо стикеры, «пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером», а также грозились подбросить ей наркотики и возбудить против нее дело о проституции.

«Новая газета. Европа» написала, что полицейские показывали Поповой видео с изнасилованием Камардина. «Также подруга активистов рассказала, что после обыска из квартиры пропало 600 долларов», — добавили в издании.

В связи с каким уголовным преследованием проходил обыск, неизвестно. В чем обвиняют активистов, также неясно. Накануне, 25 сентября, все трое участвовали в «Маяковских чтениях» — «антимобилизационной» акции, во время которой люди читали стихи.