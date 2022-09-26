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В Москве одну из улиц назвали в честь Владимира Жириновского

Одной из улиц на западе Москвы, бывшей до этого безымянной, присвоили имя Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичное правительство.

Имя Жириновского получил проезд на территории ТСЖ «Городок Надежный» в районе Очаково-Матвеевское. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы 20 сентября.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале выразил благодарность и «огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя партии».

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», улица Жириновского появится возле дома, где скончавшийся лидер ЛДПР прожил много лет.

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля. В феврале его госпитализировали с коронавирусом.