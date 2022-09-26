Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену

Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получит российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Сноуден заявлял, что намерен подать заявку на получение гражданства России, еще в 2020 году. Он утверждал, что хотел бы вместе с женой и сыном получить двойное российско-американское гражданство.

При этом экс-сотрудник ЦРУ уточнил, что они с женой остаются американцами, которые воспитывают сына «со всеми ценностями Америки», включая свободу выражения мнения.

Власти США обвиняют Сноудена в шпионаже и хищении государственной собственности. В 2013 году он передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании.

Летом 2013 года Сноуден покинул США, в течение трех недель находился в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево, а позже получил вид на жительство в России. С тех пор он не выезжал из страны. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.