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Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:26

Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получит российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Сноуден заявлял, что намерен подать заявку на получение гражданства России, еще в 2020 году. Он утверждал, что хотел бы вместе с женой и сыном получить двойное российско-американское гражданство.

При этом экс-сотрудник ЦРУ уточнил, что они с женой остаются американцами, которые воспитывают сына «со всеми ценностями Америки», включая свободу выражения мнения.

Власти США обвиняют Сноудена в шпионаже и хищении государственной собственности. В 2013 году он передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании.

Летом 2013 года Сноуден покинул США, в течение трех недель находился в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево, а позже получил вид на жительство в России. С тех пор он не выезжал из страны. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.

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ЦРУАНБАэропорт Шереметьево
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Эдвард СноуденВладимир Путин
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