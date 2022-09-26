В Финляндию за выходные въехали почти 17 тыс. россиян

В минувшие выходные почти 17 тыс. россиян пересекли границу с Финляндией. Это на 80% больше, чем неделей ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Очереди на границе длиннее, чем с начала пандемии», — рассказал представитель финской пограничной службы Танели Репо.

По данным издания, на российско-финской границе очередь из автомобилей на въезд в Финляндию достигла нескольких километров. «Транспортные потоки растут из‑за меняющейся ситуации в России, а большинство пересекающих границу — российские мужчины», — заявил Репо.

Кроме того, за выходные выросло число пассажиров на паромах между Финляндией и Швецией. Так, в понедельник утром на борту Viking Glory, который направлялся в Стокгольм, находилось 30 автомобилей с российскими номерами.

«В машинах находились до шести человек — целые семьи. Это взаимосвязано с ситуацией на российско-финской границе: россияне едут через Финляндию в Стокгольм, а оттуда в другие европейские страны», — заявила глава пресс-службы Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрем.