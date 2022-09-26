В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования

Представитель Финляндии в совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мартти Ууситало опроверг слова генерального секретаря организации Мишеля Виона о возможном возвращении российских и белорусских лыжников на международные соревнования под нейтральным флагом. Заявление функционера цитирует финская газета Ilta-Sanomat.

«Нет такой силы воли, [чтобы вернуть на чемпионат мира атлетов из России и Беларуси]. И никаких дискуссий на эту тему не было. <…> Когда придет время, спорт может стать первым способом навести мосты. Но это время еще не наступило», — заявил Ууситало.

22 сентября Мишель Вион сообщил: «Идея о допуске россиян и белорусов начинает появляться». По его словам, речь шла не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира. Для допуска, по словам Виона, должна была потребоваться санкция Международного олимпийского комитета.