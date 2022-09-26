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В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования
Денис Ламехов
Сегодня в 12:37

Представитель Финляндии в совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мартти Ууситало опроверг слова генерального секретаря организации Мишеля Виона о возможном возвращении российских и белорусских лыжников на международные соревнования под нейтральным флагом. Заявление функционера цитирует финская газета Ilta-Sanomat.

«Нет такой силы воли, [чтобы вернуть на чемпионат мира атлетов из России и Беларуси]. И никаких дискуссий на эту тему не было. <…> Когда придет время, спорт может стать первым способом навести мосты. Но это время еще не наступило», — заявил Ууситало.

22 сентября Мишель Вион сообщил: «Идея о допуске россиян и белорусов начинает появляться». По его словам, речь шла не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира. Для допуска, по словам Виона, должна была потребоваться санкция Международного олимпийского комитета.

Теперь, по словам Ууситало, Вион дал понять, что его заявления были неверно интерпретированы журналистами, либо сам генсек FIS «в какой‑то степени небрежно выразился». Запрет на допуск спортсменов остается в силе.

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