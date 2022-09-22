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Российских лыжников могут допустить на международные соревнования под нейтральным флагом
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Российских лыжников могут допустить на международные соревнования под нейтральным флагом
Денис Ламехов
Сегодня в 10:00

Генеральный секретарь Международной федерации лыж и сноуборда (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Его цитирует «Коммерсант».

Вион заявил: «Идея о допуске россиян и белорусов начинает появляться. Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира. FIS не примет это решение без четкого совета Международного олимпийского комитета».

Российские и белорусские спортсмены в случае допуска будут выступать под нейтральным флагом. Решение может быть принято уже в декабре 2022 года. Вион добавил: «Может быть, для чемпионата мира здесь, в Планице, это будет хорошей возможностью». Кубок мира в словенской Планице пройдет в феврале–марте 2023 года.

После заявления Мишеля Виона президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила: «Мысль хорошая! Что я могу сказать? Если они так думают, то мы будем рады участвовать на этапах Кубка мира, в чемпионате мира, который пройдет в этом сезоне». Федерация находится в контакте с FIS.

28 февраля МОК заявил, что «рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц и не разрешать им участвовать в международных соревнованиях».

16 сентября глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов со ссылкой на главу Олимпийского комитета Томаса Баха сообщил, что организация может разрешить атлетам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх, если те согласятся выступать на соревнованиях без национальной символики.

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