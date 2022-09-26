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В ижевской школе стрельбу с жертвами устроил ее 34-летний выпускник
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:43

Следственный комитет установил личность напавшего на школу № 88 в Ижевске. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

Это выпускник школы 1988 года рождения Артем Казанцев. В настоящее время следователи проводят обыск по месту его жительства, изучаются его взгляды и окружение.

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — подчеркивают в СК.

Утром, 26 сентября, Казанцев открыл стрельбу в школе № 88 на Пушкинской улице. Он проник в учебное заведение во время уроков и начал стрелять по детям. По последним данным, его жертвами стали 13 человек, в их числе семеро детей. Ранены 14 детей и семеро взрослых.

Казанцев покончил с собой. В СК утверждают, что во время нападения он был одет в черную майку с нацистской символикой. При нем было обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам. СК возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и части первой статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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Артем Казанцев
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