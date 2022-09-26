В Ижевске в школе открыли стрельбу. Погибли 9 человек

В Ижевске в школе № 88 на Пушкинской улице неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным СМИ, стрельба началась во время урока. В класс ворвался мужчина в черной одежде и открыл стрельбу по детям. Телеграм-канал 112 пишет, что директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

В Следственном комитете сообщили, что количество погибших результате стрельбы в ижевской школе выросло до 9 человек, из них 5 школьников, 2 охранника и 2 учителя. Число пострадавших возросло до 20.

Человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Новость дополняется.