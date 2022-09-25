Пиотровского переназначили гендиректором Эрмитажа

Полномочия доктора исторических наук и члена президиума РАН на позиции главы музея будут действительны еще в течение трех лет.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года. При этом с 1992-го он занимает должность директора музея. В 2003 году он был награжден Президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017-м он получил Государственную премию в области литературы и искусства.