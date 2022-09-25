Пиотровского переназначили гендиректором Эрмитажа

Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Об этом сообщает ТАСС.
Полномочия доктора исторических наук и члена президиума РАН на позиции главы музея будут действительны еще в течение трех лет.
Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года. При этом с 1992-го он занимает должность директора музея. В 2003 году он был награжден Президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017-м он получил Государственную премию в области литературы и искусства.
23 июня Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь экспонаты восьми зарубежных выставок — всего около 700 произведений — вернулись в музей.
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