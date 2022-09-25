Федерация мигрантов не поддержала идею главы СПЧ о повышении призывного возраста

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Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, до 45–50 лет. В Федерации мигрантов раскритиковали идею.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — заявил Фадеев в телеграм-канале СПЧ.

По словам правозащитника, часто слышны претензии, что прибывшие в Россию и получившие гражданство по законам не подлежат призыву на военную службу после 27 лет, не могут получить военно-учетную специальность и быть в запасе.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов посчитал «логичным» обязать мигрантов служить в армии до получения паспорта, а не после (если нет заболеваний, освобождающих от службы) и внести правки в закон «О гражданстве», прописав там военную обязанность.

«Мне кажется, что если человек уже получил российский паспорт, то к нему должны применяться все те же нормы, что и для граждан РФ. Не может же такого быть, что он гражданин России, но какой‑то другой. С точки зрения именно формальных моментов юридически как это все провести? Как будет выглядеть законопроект, с которым они пойдут в Госдуму? Либо они должны переписать кучу нормативных актов, но, мне кажется, в этом нет смысла», — сказал изданию «Подъем» Коженов.

Днем ранее Фадеев попал под критику Минцифры, предложив давать отсрочку от мобилизации айтишникам, занятым только в сфере военного назначения. В ведомстве «бронь» для айтишников объяснили необходимостью «появления российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах» и «обеспечения технологического суверенитета».

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