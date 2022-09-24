Реклама
Новости
Netflix показал трейлер сиквела «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
21:25
Минцифры выступило против предложения главы СПЧ давать отсрочку только айтишникам из военной отрасли
20:54
Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных каналов за призывы к насилию
19:23
До 10 лет заключения за дезертирство, перестановки в Минобороны и другие новости дня
18:59
Дайджест
Глава СПЧ попросил Шойгу решить проблемы, связанные с частичной мобилизацией
17:45
Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства РФ иностранцам, служащим в ВС
17:01
Более 200 тыс. звонков поступило на горячую линию о мобилизации, сообщили власти
16:45
Путин подписал пакет поправок о военной службе. За дезертирство теперь грозит до 10 лет заключения
16:05
Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки»
16:02
Кадыров предложил мобилизовать силовиков
15:33
В Петербурге задержана журналистка Белла Рапопорт
14:00
Техосмотр в России подорожает с 2023 года. За легковую машину придется заплатить минимум 913 рублей
13:10
Дмитрий Булгаков освобожден от должности замглавы Минобороны
13:09
Глава Евросовета поддержал инициативу о предоставлении россиянам политического убежища
12:11
Венгрия не поддержит санкции ЕС против «Газпрома» и других компаний, отвечающих за энергопоставки
11:15
На комментариях в TikTok появится кнопка дизлайка
10:30
«Коммерсант»: хакеры с Украины атакуют платежную систему «Мир»
09:04
Lionsgate Movies/YouTube
Lionsgate опубликовал новый трейлер хоррора «Зловещий свет»
02:40
Сирша Ронан сыграет в фильме «Блиц» о Второй мировой войне. Его снимет режиссер «12 лет рабства»
01:57
Таиланд снимет все коронавирусные ограничения для туристов
00:54
Минцифры выступило против предложения главы СПЧ давать отсрочку только айтишникам из военной отрасли
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:54

Минцифры выступило против предложения председателя СПЧ при президенте России Валерия Фадеева предоставить отсрочку от мобилизации айтишникам, занятым только в сфере военного назначения. Об этом сообщает РБК.

«Почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. „Бронь“ должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — считает Фадеев.

В Минцифры «бронь» для айтишников объяснили необходимостью «появления российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах» и «обеспечения технологического суверенитета». В ведомстве с трудом представляют «реальную безопасность», если «в отдельных сферах» будет сохраняться зависимость от технологий «недружественных нам стран». При «введенных ограничений на импорт зарубежных ИТ-решений» нужно «в ускоренном режиме» решить эти вопросы.

Глава Минцифры Максут Шадаев напомнил о решении Минобороны не призывать в рамках частичной мобилизации сотрудников аккредитованных ИТ-организаций, имеющих «соответствующее высшее образование» и непосредственно участвующих в разработке и поддержке.

Призыву в рамках частичной мобилизации в России подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. В Минобороны уточняли, что не будут призываться в том числе признанные временно не годными по состоянию здоровья.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко говорил, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Совет по правам человека
люди
Валерий ФадеевМаксут ШадаевЕвгений Фуженко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение