Минцифры выступило против предложения главы СПЧ давать отсрочку только айтишникам из военной отрасли

Минцифры выступило против предложения председателя СПЧ при президенте России Валерия Фадеева предоставить отсрочку от мобилизации айтишникам, занятым только в сфере военного назначения. Об этом сообщает РБК.

«Почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. „Бронь“ должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — считает Фадеев.

В Минцифры «бронь» для айтишников объяснили необходимостью «появления российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах» и «обеспечения технологического суверенитета». В ведомстве с трудом представляют «реальную безопасность», если «в отдельных сферах» будет сохраняться зависимость от технологий «недружественных нам стран». При «введенных ограничений на импорт зарубежных ИТ-решений» нужно «в ускоренном режиме» решить эти вопросы.

Глава Минцифры Максут Шадаев напомнил о решении Минобороны не призывать в рамках частичной мобилизации сотрудников аккредитованных ИТ-организаций, имеющих «соответствующее высшее образование» и непосредственно участвующих в разработке и поддержке.

Призыву в рамках частичной мобилизации в России подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. В Минобороны уточняли, что не будут призываться в том числе признанные временно не годными по состоянию здоровья.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко говорил, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.