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Техосмотр в России подорожает с 2023 года. За легковую машину придется заплатить минимум 913 рублей
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:10

Технический осмотр в российских регионах подорожает с 2023 года, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы. Там, где тариф долгое время не менялся, составляя 400–500 рублей, он будет поднят как минимум до 913 рублей за легковую машину.

Сейчас тарифы регулируются методикой 2012 года, отмечает «Коммерсант». Операторы ТО этим недовольны, ведь нынешние расценки не окупают диагностическое оборудование и текущие расходы.

Стоимость проверки может еще вырасти после того, как операторы предоставят расчеты, а местные власти с ними согласятся. При формировании тарифов также будет учитываться накопленная и годовая инфляция.

«К примеру, действующий с 1 января 2022 года тариф в Алтайском крае для легкового авто составляет 552 руб. Если край до конца года не получит расчеты операторов ТО, с учетом 12,4-процентной инфляции (последний прогноз Минэкономики по году) предельная стоимость инструментальной проверки с 1 января 2023 года составит 620 руб., но на самом деле будет 913 руб.— таков минимум, заложенный в методике», — объяснил «Коммерсант». В Мурманской области действует установленная в апреле цена 947 рублей, но она может быть увеличена до 1064.

В конце прошлого года в России отменили обязательный регулярный техосмотр личного автотранспорта.

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