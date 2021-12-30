В России отменили обязательный техосмотр личных автомобилей и мотоциклов

Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный регулярный техосмотр личного автотранспорта. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации и вступает в силу немедленно.

От обязательного техосмотра освобождены автомобили и мотоциклы, используемые исключительно для собственных нужд. Для такси и другого пассажирского транспорта требование сохраняется.

Проходить техосмотр обязательно нужно при продаже, регистрации и конструктивных изменениях авто и мотоциклов, которым больше четырех лет.

Сотрудники ГИБДД теперь могут отправить личный автотранспорт на техосмотр только если он создает угрозу безопасности. За отсутствие диагностической карты штрафовать не будут.

В пояснительной записке к закону сказано, что вероятность ДТП с участием легковушек и мотоциклов, у которых есть техническая неисправность, но нет полиса ОСАГО, крайне мала. Изменения коснутся 50 млн транспортных средств.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря.