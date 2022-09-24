Венгрия не поддержит санкции ЕС против «Газпрома» и других компаний, отвечающих за энергопоставки

Венгрия не согласится с включением в санкционные списки Евросоюза российских «Газпрома» и «Росатома». Об этом РИА «Новости» рассказал министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

По словам главы МИД, все потому, что эти компании предоставляют Венгрии возможность с точки зрения энергопоставок.

«Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика — это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте [санкций], но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы», — заявил Сиярто.

Он добавил, что Венгрия не поддержит санкции и в отношении других компаний в этой отрасли, если они будут препятствовать энергетическому сотрудничеству с Россией.

«В настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности», — сказал глава МИД Венгрии, добавив, что такая же ситуация обстоит с газом и атомной энергией.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит новый пакет антироссийских санкций. В частности, будте рассмотрен вопрос установления максимальных цен на российскую нефть и запрет на импорт алмазов и предметов роскоши.