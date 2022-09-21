Politico: Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России

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Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России. Его обсудят с представителями стран Евросоюза 23 сентября. Об этом сообщил ТАСС со сылкой на издание Politico.

По информации СМИ, исполнительный орган Евросоюза рассмотрит, в частности, вопрос установления максимальных цен на российскую нефть. Кроме того, Еврокомиссия обсудит запрет на импорт алмазов и предметов роскоши.

Также под санкции могут попасть новые физические лица, рассказали изданию четыре дипломата. К введению новых санкций Евросоюз, вероятно, подтолкнуло объявление в России частичной мобилизации.

Глава Европарламента Жозеп Боррель сообщал, что проведет чрезвычайную встречу с послами стран ЕС, «чтобы согласовать общую линию». Он пообещал, что европейские государства «не будут запуганы» и «продолжат полную поддержку украинского суверенитета и демократии».

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего призовут 300 тыс. резервистов.