Сериал Тима Бертона «Уэнсдей» выйдет на Netflix 23 ноября

Сериал Тима Бертона «Уэнсдей», посвященный девочке из семейки Аддамс, выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 ноября. Об этом рассказал Variety.

Все эпизоды спин-оффа появятся на платформе одновременно. Это случится в среду (имя главной героини в переводе с английского означает как раз «среда») перед Днем Благодарения — праздником, который отмечают в четвертый четверг ноября в США.

Сериал расскажет о дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов, которая после нескольких неудачных попыток учиться в обычных американских школах попадает в академию «Невермор».

Там неприветливого подростка попытаются научить усправлять своими паранормальными способностями. Уэнсдей предстоит узнать больше о месте, где познакомились ее родители, и раскрыть их тайну.

Кроме того, в сериале расскажут о взрослении девочки и том, как она противостояла убийце, доставляющему неприятности всему городу. Главную роль в шоу исполнила Дженна Ортега, а членов семьи Адамс сыграли Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордонес.

«Уэнсдей в данный момент подросток, а мы никогда раньше не видели ее подростком. Ее язвительные, ехидные замечания не обязательно звучат так очаровательно, когда они исходят от того, кто уже взрослее 10-летней девочки», — рассказала Ортега.

Актриса добавила, что хотела добиться баланса: Уэнсдей в ее исполнении должна говорить, как тинейджер, но при этом не должна казаться невежественной. По мнению Ортеги, у поклонников семейки Аддамс наконец появится возможность увидеть «немного более реальную» Уэнсдей.

Вместе с Бертоном над проектом работали сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они стали шоураннерами сериала. Тизер «Уэнсдей» можно посмотреть здесь.