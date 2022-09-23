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Сериал Тима Бертона «Уэнсдей» выйдет на Netflix 23 ноября
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

Сериал Тима Бертона «Уэнсдей», посвященный девочке из семейки Аддамс, выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 ноября. Об этом рассказал Variety.

Все эпизоды спин-оффа появятся на платформе одновременно. Это случится в среду (имя главной героини в переводе с английского означает как раз «среда») перед Днем Благодарения — праздником, который отмечают в четвертый четверг ноября в США.

Сериал расскажет о дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов, которая после нескольких неудачных попыток учиться в обычных американских школах попадает в академию «Невермор».

Там неприветливого подростка попытаются научить усправлять своими паранормальными способностями. Уэнсдей предстоит узнать больше о месте, где познакомились ее родители, и раскрыть их тайну.

Кроме того, в сериале расскажут о взрослении девочки и том, как она противостояла убийце, доставляющему неприятности всему городу. Главную роль в шоу исполнила Дженна Ортега, а членов семьи Адамс сыграли Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордонес.

«Уэнсдей в данный момент подросток, а мы никогда раньше не видели ее подростком. Ее язвительные, ехидные замечания не обязательно звучат так очаровательно, когда они исходят от того, кто уже взрослее 10-летней девочки», — рассказала Ортега.

Актриса добавила, что хотела добиться баланса: Уэнсдей в ее исполнении должна говорить, как тинейджер, но при этом не должна казаться невежественной. По мнению Ортеги, у поклонников семейки Аддамс наконец появится возможность увидеть «немного более реальную» Уэнсдей.

Вместе с Бертоном над проектом работали сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они стали шоураннерами сериала. Тизер «Уэнсдей» можно посмотреть здесь.

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Тим БертонКэтрин Зета-джонсДженна ОртегаАльфред Гоф
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